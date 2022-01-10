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Trabzonspor'da hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor

10.01.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cornelius 10 golle takımda en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas 7, Nwakaeme 6, Djaniny de 5 kez rakip fileleri havalandırdı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası sonunda 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da, hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde yer alan bordo-mavililer, 37 golle de en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibini, 32'şer golle İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş takip ediyor.

Trabzonspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, sadece 19. haftadaki Medipol Başakşehir ile 0-0 biten maçta gol kaydedemedi.

- 8 futbolcu skora katkı sağladı

Trabzonspor'da ilk 20 haftada 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.

Karadeniz ekibinde en fazla golü, sezon başında transfer edilen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius 10 golle kaydetti. Bu oyuncuyu Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 7 golle takip ederken, Anthony Nwakame 6 golle skora katkı sağladı.

Djaniny Semedo 5, Abdülkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.

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