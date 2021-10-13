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Trabzonspor'da liderlik hesapları

13.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek bordo-mavililer, rakibini yenerek hem teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 20 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenerek hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Ligde 19 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmaya odaklandı.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 20 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, ligde 219 gündür mağlubiyet görmedi.

- 20 bine yakın taraftar destekleyecek

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

- Hamsik'in oynaması zor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var.

Bordo-mavililerde Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in yarın çekilecek MR'dan sonra durumu netleşecek. Ancak bu futbolcudan gelen bilgilere göre ağrılarının olduğu, Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor gözüktüğü bildirildi.

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Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor

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