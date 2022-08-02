Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu

Trabzonspor Kulübünden, futbolcu Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz