Trabzonspor'da sakatlığı bulunan 4 oyuncunun durumu hakkında bilgi verildi

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in tedavilerine başlandığını duyurdu.

Takım doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesine, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde, sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir. Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup, oyuncuların tedavilerine başlanmıştır."

