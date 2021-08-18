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Trabzonspor'da transfer çalışmaları

18.08.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi

Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi.

Menajeriyle birlikte özel uçakla Trabzon'a gelen Yunan futbolcuyu, havalimanında az sayıda taraftar karşıladı.

Siopis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada bulunduğum için çok teşekkür ederim. Başkanıma da kulübe de teşekkür ederim." dedi.

27 yaşındaki futbolcu, kulübe ait araçla havalimanından ayrılmak üzereyken bir taraftarın İngilizce olarak "İyi şanslar Siopis” diye seslenmesi üzerine "Teşekkürler gardaşım” yanıtını verdi.

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Trabzonspor Manolis Siopis

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