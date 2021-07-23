Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Hazırlık maçında dün Bandırmaspor'la karılaşan takımda, bir grup yenilenme çalışması yaparken diğer grupta yer alan futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor'un antrenmanı çift kale maçla sona erdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz