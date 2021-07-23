YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

23.07.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Hazırlık maçında dün Bandırmaspor'la karılaşan takımda, bir grup yenilenme çalışması yaparken diğer grupta yer alan futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un antrenmanı çift kale maçla sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldüCehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:45
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.