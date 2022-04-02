Trabzonspor'dan kamulaştırma açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılacağı yönündeki haberin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılacağı yönündeki haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut tesislerimiz, kulübümüzün adıyla bütünleşmiş en önemli varlıklarından biri olup vazgeçilmezimizdir." ifadelerine yer verildi.
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