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Trabzonspor'dan taraftarlara Antalyaspor maçı sonrası sahaya girmeme uyarısı

28.04.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen: - "Taraftarların sahaya girdiği zaman alacağı cezayı, bunun Altay maçına yansıması halinde neler olacağını herkes biliyor" - "Hep söyledik silah yok, kutlama, marşlar, birbirimize sarılma, ağlama, bağırma, hepsi var. Şarkılar söylemek var, silah yok"

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası taraftarlara sahaya girmemesi uyarısında bulundu.

Sürmen, AA muhabirine, artık şampiyonluk için "hayırlı olsun" dediklerini belirterek, "Şampiyonluk 1 puana kadar düştü. Önümüzdeki maçların birçoğunu kazanacağız ama 1 puan artık çok kolay bir rakam oldu. Buna katkı sağlayan Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na, yöneticilere, teknik kadroya, futbolcuları, taraftarlarımızı, basınımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Şampiyonluk iddialarımızın ve şampiyonluklarımızın daimi olmasını diliyorum." dedi.

Bordo-mavili taraftarların karşılaşmalara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Sürmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç biletleri bir anda bitiyor. Fiyatları bile önemsemiyorlar, yeter ki bu maçı izlesinler. Çünkü bir özlem var. Şehrin her tarafı ve Türkiye'nin her tarafı sokakları, caddeleri bayraklarla, pankartlarla süsleniyor. Daha da süslenecektir eminim. Bunlar güzel şeyler, keyfini çıkarmak lazım. Hep söyledik silah yok, kutlama, marşlar, birbirimize sarılma, ağlama, bağırma, hepsi var. Şarkılar söylemek var, silah yok."

Sürmen, geçmişte şampiyonluklar yaşamış bir insan olduğunu kaydederek, "Dünyanın birçok yerinden insanlar Trabzon'a geliyor. Biz bunu üniversite yıllarından itibaren yaşadık. Şehre o zaman da insanlar akın akın gelirdi. Avrupa maçlarına gelirlerdi. Unutulmuş bir şey yeniden başladı. Keşke 2010-2011'de de şampiyonluğumuzu kutlayabilseydik" şeklinde konuştu.

- "Kutlamaların, yasaksız ortamda yapılması taraftara bağlıdır"

Bu hafta şampiyon olunması halinde Fraport TAV Antalyaspor ile cumartesi günü oynayacakları karşılaşmanın ardından taraftarların sahaya girmemesi gerektiğini de vurgulayan Sürmen, şöyle devam etti:

"Bizim taraftarımızın çok dikkatli olması lazım. Trabzonspor'un şampiyonluğunu ve şampiyonluk kutlamalarına gölge düşürmek için çalışan insanları, basındaki bazı kolları, bazı kulüp taraftarlarını, yöneticilerini görüyoruz. Burada Trabzonspor taraftarına düşen uyanık olmaktır. Şampiyonluğumuzu bulunduğumuz yerde tribünde kutlayacağız. Saha, bizim yerimiz değil. Sahada futbolcular var. Taraftarların sahaya girdiği zaman alacağı cezayı, bunun Altay maçına yansıması halinde neler olacağını herkes biliyor. O zaman şampiyonluğun, şampiyonluk turunun ve şampiyonluk kupasının kutlamalarının yasaksız bir ortamda yapılmasının çaresi taraftarların dikkatli olmasına bağlıdır."

- Pankart tepkisi

Sürmen, İstanbul'daki taraftarlardan da maça gelen çok kişi olduğunu belirterek, "Başakşehir, Olimpiyat Stadı'nın yetmeyeceğine, 150 bin kişilik stat olsa dahi dolacağına inanıyorum. Bunun başka nedeni de var. İlk defa şampiyon olmuyoruz. Bizim taraftarımızın özlemi 2010-2011'i kutlayamadık ilk defa 38 yıl sonra şampiyonluk kutlaması yapıyoruz. 8. şampiyonluğun kutlamasını yapacağız. 2010-2011'de kutlama yapamamanın acısı, sızısı bunu daha etkin hale getirdi." dedi.

Şehirde asılan bazı pankartları doğru bulmadığını da ifade eden Sürmen, şunları söyledi:

"Çok güzel pankartlar görüyoruz, muhteşem. İlk bakıldığında herkesin hoşuna gidebilir. Ama biz Divan Başkanlığı olarak bazı pankartlardan rahatsızlık duyuyoruz. Bizim pankartların ayrıştırıcı olmaması gerekir. Kulübümüze hizmet vermiş tüm başkanlar, yöneticiler, teknik direktör ve kadroların, tüm futbolcuların bizdeki değeri aynıdır. Pankartlarda birilerine yer verip birilerine yer vermemek bizim gelecekteki tarihi mirasımızı aktarmadaki eksikliklere yol açar. O nedenle pankartlarda kimi sevdiğimize değil Trabzonspor'a hizmet eden herkese yer vermek zorundayız. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz."

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