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Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak bordo-mavili takıma veda etti

17.06.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak bordo-mavili takıma veda etti

Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili takıma veda etti.

Parmak, paylaşımında "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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