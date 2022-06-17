Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak bordo-mavili takıma veda etti

Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili takıma veda etti.
Parmak, paylaşımında "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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