Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün Türkiye birincisi olan sevgilisi Elif Yılmaz güzelliğiyle dudak uçuklattı

3 aydır Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör'le ilişki yaşayan, Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz güzelliğiyle görenlerin adeta yüreklerini hoplattı. Son olarak sevgilisiyle çıktığı tatilden pozlarını paylaşan güzel oyuncu, Batuhan Kör'ün objektifine bikinili pozlar verdi.

KUTLAMALARDA ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında aşklarını ilan eden Elif Yılmaz ve Batuhan Kör, ilk kez orada görüntülendi. Başarılı oyuncu Batuhan Kör'ün sevgilisi Elif Yılmaz'ı kutlamalarda gören herkes güzelliğinden büyülendi.

SEVGİLİSİNE BİKİNİLİ POZ VERDİ

Hafta sonu Bursa'da kaçamak bir tatil yapan çift sosyal medyada pozlar verdi.

Sevgilisi Batuhan Kör'ün objektifine pozlar veren Elif Yılmaz ise, bikinisiyle fiziğini sergiledi.

Bu paylaşım sosyal medyada adeta yürek hoplattı.

İşte Elif Yılmaz'ın Instagram paylaşımları;





