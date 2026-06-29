Trabzonsporlu Felipe Augusto'nun yeni adresi resmen belli oldu!

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun yeni takımı belli oldu. Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, deneyimli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

ZENIT'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Rusya Premier Lig temsilcisi Zenit, Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"KARİYERİMDE BÜYÜK BİR ADIM ATTIM"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Felipe Augusto, Zenit'e katıldığı için büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Brezilyalı futbolcu, "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Daha önce Belçika ve Türkiye'de forma giydim. Avrupa futbolunu yakından tanıyorum. Zenit benim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA YENİ SAYFA

Trabzonspor'daki macerasını noktalayan Felipe Augusto, kariyerine Rusya'da devam edecek. Zenit, deneyimli futbolcudan hem ligde hem de Avrupa kupalarında önemli katkı bekliyor.