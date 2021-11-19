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Trabzonsporlu Gervinho Fransa'da ameliyat edildi

19.11.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu Gervinho Fransa'da ameliyat edildi

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Gervinho'nun Fransa'da ameliyat edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde, Gervinho'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Güven, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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