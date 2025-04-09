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Trabzonsporlu oyunculardan UEFA şampiyonluğu kovalayan 19 yaş altı takıma ziyaret

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
09.04.2025 09:56
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Trabzonspor heyeti ve futbolcuları, son olarak İnter'i mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nden yarı finale yükselen Trabzonspor 19 yaş altı takımı oyuncularını ziyaret etti.

Trabzonsporlu oyunculardan UEFA şampiyonluğu kovalayan 19 yaş altı takıma ziyaret

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen 19 yaş altı bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya'nın da katıldığı ziyarette teknik direktör Fatih Tekke, 19 yaş altı takımının teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti.

FATİH TEKKE BAŞARILAR DİLEDİ

Sergiledikleri mücadeleci ve başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tekke, genç oyuncuların elde ettiği başarının hem bireysel gelişim hem de Türk futbolunun geleceği adına büyük bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Fatih Tekke, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak yarı final maçında 19 yaş altı takımına başarı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor uefa avrupa
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