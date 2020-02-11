YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonsporlu sakat oyuncular Erce, Ekuban ve Yusuf'un tedavisi sürüyor

Trabzonsporlu sakat oyuncular Erce, Ekuban ve Yusuf'un tedavisi sürüyor

TRABZON HABERLERİ  | 11.02.2020 19:08 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu sakat oyuncular Erce, Ekuban ve Yusuf'un tedavisi sürüyor

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, oyuncular Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Üç oyuncunun tedavi sürecinde olduğunu belirten Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caleb Ekuban Erce Kardeşler Trabzon Trabzonspor Yusuf Sarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş operasyonu

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Trabzon Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:40
İkindi
15:29
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Trabzon Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Çağlayan Eczanesi
Ortahisar
Çatak Eczanesi
Ortahisar
Ocaklı Eczanesi
Ortahisar
Yağız Eczanesi
Ortahisar
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Öznur Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürdü

Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürdü

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.