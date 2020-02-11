Trabzonsporlu sakat oyuncular Erce, Ekuban ve Yusuf'un tedavisi sürüyor

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, oyuncular Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Üç oyuncunun tedavi sürecinde olduğunu belirten Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."

