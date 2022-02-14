Trabzonsporlu taraftar Eyüp Yusuf, son yolculuğuna uğurlandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında dün oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf'un cenazesi, toprağa verildi.

Eyüp Yusuf'un cenazesi, Araklı ilçesindeki Erenler Mahallesi Kuran Kursu önüne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Yusuf'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Zeyyat Kafkas, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş ve Sami Karaman, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan ve Dorukhan Toköz ile vatandaşlar katıldı.

Yusuf'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Medical Park Stadı'nda dün oynanan karşılaşmayı izlemek üzere tribünde bekleyen Eyüp Yusuf (45), kalp krizi geçirmiş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yıldızlı Medical Park Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

