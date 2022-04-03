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Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

03.04.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Karşılaşmaya saatler kala Trabzonspor taraftarları, kent meydanına akın etti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.

Bordo-mavili bayraklarla donatılan kentte, taraftarlar maç saatini heyecanla bekliyor.

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