Trabzonsporlu taraftarlardan Fatih Karagümrük maçı sonrası takımlarına destek

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 73'e yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında "şampiyonluk" sloganlarıyla takımlarına destek oldu.
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 33'üncü haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı maç sonrası bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla kent meydanına akın etti.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanarak takımlarına destek olan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak meşaleler yakan taraftarlar horon ve kolbastı oynadı.
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