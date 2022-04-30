Trabzonsporlu taraftarlardan ilginç kutlama! Tabutları denize attılar...

Uzun yılların ardından şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan Trabzonsporlu taraftarlar ilginç bir olaya imza attı. Daha önce böylesine rastlanmayan olay sosyal medyada büyük ses getirdi.

TABUTLARI DENİZE ATTILAR

Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, üzerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yazılı tabutları denize attı. O anları kaydeden taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Bu videonun sosyal medyaya yüklenmesinin ardından ise binlerce yorum geldi. Büyük eleştiri alan bu kutlama diğer takım taraftarları tarafından beğenilmedi.



