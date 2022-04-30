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Trabzonsporlu taraftarlardan ilginç kutlama! Tabutları denize attılar...

30.04.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı. Bordo-mavili taraftarların ilginç bir şekilde yaptığı olay sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın isimlerinin yazdığı tabutları denize fırlatan Trabzonspor taraftarı o anlarda büyük eğlence yaşadı.

Uzun yılların ardından şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan Trabzonsporlu taraftarlar ilginç bir olaya imza attı. Daha önce böylesine rastlanmayan olay sosyal medyada büyük ses getirdi.

TABUTLARI DENİZE ATTILAR

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Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, üzerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yazılı tabutları denize attı. O anları kaydeden taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Bu videonun sosyal medyaya yüklenmesinin ardından ise binlerce yorum geldi. Büyük eleştiri alan bu kutlama diğer takım taraftarları tarafından beğenilmedi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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