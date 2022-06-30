YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Özyazıcı, ameliyat edildi

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Özyazıcı, ameliyat edildi

30.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Özyazıcı, ameliyat edildi

Evde düşmesi sonucu kalçası kırılan Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, ameliyat edildi.

Geçirdiği kazanın ardından yakınları tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne getirilen Özyazıcı'nın yapılan tetkiklerinde kalçasının kırıldığı belirlendi.

Özyazıcı, Uzman Doktor İhsan Alioğlu tarafından ameliyat edildi. Bir süre yoğun bakımda takibi yapılan Özyazıcı'nın durumunun iyi olduğu, servise alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü de efsane teknik direktörü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacakSuudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacak
Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldıCüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ahmet suat özyazıcı futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:46
Sabah
04:46
Öğle
12:30
İkindi
16:30
Akşam
20:04
Yatsı
21:55

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Tılsım Eczanesi
Akcaabat
Gül Eczanesi
Akcaabat
Bacıoğlu Eczanesi
Arsin
Okan Eczanesi
Besikduzu
Gökçe Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Muratoğlu Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.