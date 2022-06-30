Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Özyazıcı, ameliyat edildi

Evde düşmesi sonucu kalçası kırılan Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, ameliyat edildi.
Geçirdiği kazanın ardından yakınları tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne getirilen Özyazıcı'nın yapılan tetkiklerinde kalçasının kırıldığı belirlendi.
Özyazıcı, Uzman Doktor İhsan Alioğlu tarafından ameliyat edildi. Bir süre yoğun bakımda takibi yapılan Özyazıcı'nın durumunun iyi olduğu, servise alındığı öğrenildi.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü de efsane teknik direktörü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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