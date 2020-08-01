Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth

SELÇUK KILIÇ - Süper Lig 2019-2020 sezonunu 2. sırada bitiren Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu, aynı zamanda gol krallığı yarışını (24) da zirvede tamamlayan Alexander Sörloth oldu.

Bordo-mavili takımda 2019-2020 sezonunda 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Söz konusu futbolcular arasında Alexander Sörloth, 34 haftanın tamamında oynayıp, 2 bin 990 dakika sahada kalarak zirvede yer aldı.

Norveçli futbolcunun ardından, 33 maçta 2 bin 891 dakika süre alan kaleci Uğurcan Çakır geldi. Bu oyuncuyu ise 30 maçta 2 bin 641 dakikayla Novak, 29 maçta 2 bin 519 dakikayla da Arjantinli kaptan Jose Sosa takip etti.

- 5 kırmızı, 70 sarı kart

Trabzonsporlu oyuncular, sezonu toplam 5 kırmızı ve 70 sarı kart görerek kapattı.

Alexander Sörloth, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Majid Hosseini ve Guilherme, bordo-mavili takımda kırmızı kart gören isimler olurken, Arjantinli oyuncular Josa Sosa ve Gaston Campi ise 8'er sarı kartla ön plana çıktı.

- Golcüler sıralaması

Trabzonspor'un en skorer futbolcusu, rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol krallığı yarışını da zirvede bitiren Alexander Sörloth oldu.