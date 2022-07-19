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Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı

19.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Kağan Moradaoğlu YKS 2022'de, eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu. Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı." ifadelerine yer verildi.

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