Trabzonspor'un kargo taşıma sponsoru Aras Kargo oldu

Trabzonspor, kargo taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün resmi kargo taşıma sponsoru Aras Kargo oldu. Bir yıl sürecek anlaşma çerçevesinde Aras Kargo, kulübümüzün resmi kargo taşıma sponsoru olacak. Yeni sponsorumuza teşekkür ediyor, verimli ve başarılı bir iş birliği diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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