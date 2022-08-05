YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'un kargo taşıma sponsoru Aras Kargo oldu

Trabzonspor'un kargo taşıma sponsoru Aras Kargo oldu

05.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un kargo taşıma sponsoru Aras Kargo oldu

Trabzonspor, kargo taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün resmi kargo taşıma sponsoru Aras Kargo oldu. Bir yıl sürecek anlaşma çerçevesinde Aras Kargo, kulübümüzün resmi kargo taşıma sponsoru olacak. Yeni sponsorumuza teşekkür ediyor, verimli ve başarılı bir iş birliği diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptıTürk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı
Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer ettiAdanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Yüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldıYüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:14
Öğle
12:32
İkindi
16:25
Akşam
19:41
Yatsı
21:16

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Akçaabat Merkez Eczanesi
Akcaabat
Akar Eczanesi
Akcaabat
Ebru Eczanesi
Arakli
Hürriyet Eczanesi
Arsin
Başkan Eczanesi
Besikduzu
Gökçe Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.