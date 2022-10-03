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Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanı hikayesi

03.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galibiyet golünü atan Umut Bozok: "3 puan aldık, çok mutluyuz. Maxi'ye çok teşekkür ederim, çok güzel bir asist yaptı bana. İnşallah haftaya ben de ona bir asist yaparım" -Maxi Gomez: "Evet ben belki asist yaptım ama takım halinde harika iş çıkardık"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, zorlu deplasmanın hikayesi kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Bordo-mavili takımın oynadığı karşılaşmaya ve deplasmanda yolculuğuna ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda, takımın gollerini atan Umut Bozok, Anastasios Bakasetas ile galibiyet golünün asistini yapan Maxi Gomez'in görüşlerine de yer verildi.

İlk olarak Bakasetas, "Umut'un golü harikaydı. Topu kontrol ettiğinde gol atacağından yüzde yüz emindim. Garanti, garanti." ifadesini kullandı.

Umut Bozok da karşılaşmanın galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Maxi'ye çok teşekkür ederim, çok güzel bir asist yaptı bana. İnşallah haftaya ben de ona bir asist yaparım. 3 puan aldık, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Maxi Gomez ise maçın çok zor geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışma ve özveri ile geri dönüşü yapabildiğimiz bir maç oldu. Bence takım harika bir iş çıkardı. Takım arkadaşlarıma minnettarım. Evet belki asisti ben yaptım ama takım olarak harika iş çıkardık. Büyük çaba gösterip 3 puanı aldık. Tabii ki taraftarlarımıza da minnettarız. Bizim en güçlü yanımız oldular. Sürekli destek verdiler. Bundan dolayı çok mutluyuz."

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Trabzonspor Umut Bozok futbol

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