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Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu

13.08.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu

Trabzonspor'un, 16 Ağustos Salı günü Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maç programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"15 Ağustos Pazartesi günü TSİ 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan Kopenhag'a gidecek olan kafilemiz aynı gün yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) Parken Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek."

Öte yandan açıklamada, antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius'un yerel saatle 19.30'da (TSİ 20.30) basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı da kaydedildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor fc kopenhag

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