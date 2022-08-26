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Trabzonspor'un rakiplerinden Kızılyıldız'da teknik direktör değişikliği

26.08.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırp ekibinde Dejan Stankovic istifa ederken, bu ismin yerine Milos Milojevic göreve getirildi

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019'dan beri takımın başında bulunan Sırp çalıştırıcı Stankovic'in istifa ettiği ve yerine 39 yaşındaki Milos Milojevic'in getirildiği belirtildi.

Stankovic yönetimindeki Kızılyıldız, 3 Sırbistan Süper Lig ve 2 Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçmiş yıllarda İzlanda'da Vikingur, Breidablik ve İsveç'te Mjällby, Hammarby takımlarının başında bulunan Sırp teknik direktör Milojevic ise son olarak bir başka İsveç ekibi Malmö'de görev yapmıştı.

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