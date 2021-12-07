Trabzonspor'un renklerini taşıyan kasket ve kaşkoller öğrencilere burs olacak

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER), yaptırdığı bordo-mavili kasket ve kaşkollerden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkıda bulunacak.

ANADER Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir, Spor Toto Süper Lig'de namağlup lider Trabzonspor'un rakiplerini yendikleri maçın sonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın taktığı kasketten etkilenerek, kasket ve kaşkol yaptırdı.

Demir, Avcı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret ederek, triko makinesinde örülen ürünleri hediye etti.

Başkan Genç, Demir'e ürünlerin yapılması konusunda destek olacağı sözünü verdi.

- "Yaklaşık 2 bin 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs verdik"

Havva Yetimoğlu Demir, AA muhabirine, 2015 yılında kurulan derneğin, eğitim ve kültürel alanlarda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Gönüllülük esasına dayalı bir çalışma yaptıklarını belirten Demir, "Dernek olarak eğitim ve kültürel faaliyetler kapsamında Trabzon'un ihtiyacı her ne ise onu gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar Trabzon ve ilçeleri dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs verdik." dedi.

Demir, genellikle eğitim camiasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Özel gereksinimli öğrencilerimizin ihtiyaçlarına da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dernek olarak kırtasiye, kıyafet, kitap yardımlarının yanı sıra okullarda kütüphane ve özel eğitim sınıflarının oluşturulması, konferans, panel ve seminerlere kadar kültürel manada her konuda elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ürünlerin renklerini Trabzonspor ile bağdaştırdıklarını ve şampiyonluk yolunda kasket ve kaşkollerin Trabzonspor'a şans getireceğine inandıklarını dile getiren Demir, Trabzon ve Trabzonlular için bordo-mavili takımın önemine dikkati çekti.

Uzun yıllardır şampiyon olamayan Trabzonspor'un bu sezon sonu şampiyon olacağına gönülden inandıklarını vurgulayan Demir, bu durumun kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı.

- "Ürünleri gören Abdullah Avcı hayranlığını gizleyemedi"

Demir, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle takımın başarısının arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de kendisini ve takımı tebrik ederek destek olmak istedik. Basında 'kasketliler geri döndü' manşetlerini görünce farklı bir hediye ile Avcı'yı ziyaret etmek istedik. Aldığımız kasketin kalıbını çıkartarak, kalıcı bir hediye olması için trikodan yaptırdık. Kasketi yapan Meryem Hanım da kalbinden geçen Trabzonspor sevgisiyle ilmek ilmek ürünleri işledi. Hocamızı kulüpte ziyaret ederek kasket, kravat ve kaşkol hediye ettik. Ürünleri gören Abdullah Avcı, çok şaşırdı ve hayranlığını gizleyemedi."

Belediye Başkanı Genç'e de ürünleri hediye ettiklerini anlatan Demir, "Başkanımız da maddi ve manevi olarak her türlü desteği sağladı. Şimdilik 40 tane yaptık. Ürünler için net bir fiyat belirlemedik ancak satıştan elde edeceğimiz maddi gelirle imkanı olmayan çocuklarımıza burs vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Demir, ürünleri dernek bünyesinde satışa sunduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ürünlerden maddi bir kazanç elde etmek durumundayız çünkü biz çocuk okutuyoruz. Özellikle lise ve ortaokulda okuyup başarı puanı yüksek olan, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere dernek olarak 4 yıldır burs veriyorduk ancak bu yıl burs veremedik. Dernek olarak bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah bu ürünlerden elde edeceğimiz gelirle imkanı olmayan çocuklarımıza katkı sağlayacağız."

Ürünleri hazırlayan Meryem Kum ise 45 yıldır triko ördüğünü, kendisinin ve ailesinin de Trabzonspor sevdalısı olduğunu söyledi.

Demir'den gelen kasket ve kaşkol takımı yapma teklifinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kum, şunları kaydetti:

"Gönülden desteklediğim bordo-mavili takımın renklerinden oluşan ürünleri makinede tek tek örerek birleştiriyorum. Trabzonspor'un renklerini taşıyan kasket ve kaşkol gibi ürünlerden toplamda 40 takım yaptım. Ürünlerin, renklerini ve taslağını ben hazırladım, güzel de bir takım oldu."

