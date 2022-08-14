Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra'dan taraftara mesaj:

İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a gelmek üzere bindiği özel uçaktan taraftarlara mesaj gönderdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fırtına yolda" başlığı ile paylaşılan videoda Marc Bartra, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon." dedi.

Tecrübeli futbolcuyu Sevilla kentinden alarak hareket eden özel uçağın, akşam 19.00 saatlerinde kente gelmesi bekleniyor.

