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Trabzon yeni Yusuf Yazıcı'yı buldu!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'e altyapısından yetiştirdiği oyunculara şans vererek renk katan Trabzonspor'da yeni yıldız adayı olarak Kerem Baykuş göze çarpıyor.

Trabzon yeni Yusuf Yazıcı'yı buldu!

2000 doğumlu orta saha oyuncusunun bu sezon kupa maçları başta olmak üzere ligde de kısa süreler alması bekleniyor.

Bordo mavili takımın sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren genç futbolcu, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor. Özellikle orta saha oynamasına rağmen rakip ceza sahasına da sık sık giren oyuncu gol yollarında da etkili.

YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYOR

Altyapısından çıktığı Trabzonspor'da kaptanlığa yükselen ve sezon başında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı örnek alan Kerem Baykuş'un bordo mavili takımda kaptan olmak istediği ve sonrasında da Trabzonspor'u Avrupa'da temsil eden futbolcular arasında olmak istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Kerem Baykuş'un Karadeniz temsilciyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın gelişimini yakından takip ettiği genç futbolcuyu yurt dışından takip eden takımların da olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kerem Baykuş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fenerbahçe li olarak, Trabzonspor u kuyluyorum.Hiç bir takımın gösteremediği cesareti gösteriyor ve ülke futboluna sürekli yeni isimler kazandırıyor.Sözde 3 büyükler, milyonlarca euro ve dolarları aptalca dağıtarak, 30 yaş üstü eski şöhret futbolcularını ülkemize getiriyorlar.
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