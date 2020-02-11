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Trafik dedektifi olmayan öğrenci kalmayacak

ÇORUM HABERLERİ  | 11.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Jandarma sorumluluk alanındaki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında eğitim seminerleri veriliyor.Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Jandarma Trafik Timleri, Aşdağul Şehit Mahsuni Türkmen ve Büyükhırka İlköğretim Okulu’nda seminer verdi.Eğitimlerde öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi.

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Jandarma sorumluluk alanındaki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında eğitim seminerleri veriliyor.
Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Jandarma Trafik Timleri, Aşdağul Şehit Mahsuni Türkmen ve Büyükhırka İlköğretim Okulu’nda seminer verdi.
Eğitimlerde öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi. Seminer sonunda Jandarma Trafik Timleri öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Kasım ayında başlatılan proje kapsamında Jandarma trafik timleri tarafından bugüne kadar 6 bin, yeni eğitim-öğretim döneminde ise il genelinde bin 100 öğrenciye eğitim verildi.
Proje ile trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye’nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan çocuklara ’Trafik dedektifi’ unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor.

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