Trafik ekiplerinden kaçan sürücü lüks kamyoneti bırakıp gitti

Sürücüsünün firar ettiği araca plaka üzerinden toplamda 6 bin 400 TL cezai işlem uyguladı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Saat 03.00 sıralarında D-400 Karayolu’nda drift atarak trafik ekiplerinin yaptığı denetimde dur ihtarına uymayan lüks kamyonetin sürücüsü kaçmaya başladı. Aracın peşinden giden ekipler, aracın Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ne çekildiğini ancak sürücüsünün firar ettiğini belirledi. 07 AUA 300 plakalı lüks kamyonete plaka üzerinden toplam 6 bin 400 TL cezai işlem uygulayan ekipler aracı trafikten menetti. Trafikten menedilen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

