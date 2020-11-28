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Trafik ışıklarında görünmez kaza

BİLECİK HABERLERİ  | 28.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bilecik’te trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.Bilecik merkez istikametinden Sanayi Rampası istikametine seyir halindeki Hüseyin Ö.

Bilecik’te trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
Bilecik merkez istikametinden Sanayi Rampası istikametine seyir halindeki Hüseyin Ö. idaresindeki 11 AZ 585 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki ışıklarda durdu. Aynı istikametten gelen Fırat T. yönetimindeki 54 TT 923 plakalı otomobil duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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