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Trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi’nde sabah saat 03:00’da meydana gelen trafik kazasında 01 PT 101 plakalı otomobil ile 33 NTV 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi’nde sabah saat 03:00’da meydana gelen trafik kazasında 01 PT 101 plakalı otomobil ile 33 NTV 43 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Nurullah A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Behçet Y. ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Mehmet U. ve Şükrü K. ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan Behçet Y. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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