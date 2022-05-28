YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri Çankırı'da defnedildi

Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri Çankırı'da defnedildi

28.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri Çankırı'da defnedildi

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki öğretmen Derya ve 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün cenazeleri, Çankırı'da toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından dün Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay baba Seyfullah Akgül ile yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kara yoluyla Çankırı'ya getirilerek Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Anne ve kızının cenazeleri, morgdan alınarak Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye baba Seyfullah Akgül'ün yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'da önceki gün, öğretmen Akgül idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile kızı Defne hayatını kaybetmiş, oğlu Ilgaz (4) ise hafif yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Eyüpspor-Bandırmaspor maçının ardındanEyüpspor-Bandırmaspor maçının ardından
Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandıKütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Öğretmen Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:12
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:13
Yatsı
21:57
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.