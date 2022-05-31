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Trafik kazasında ölen güreş antrenörü Kay'ın ismi TPAO tesislerinde yaşatılacak

31.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında ölen güreş antrenörü Kay'ın ismi TPAO tesislerinde yaşatılacak

Amasya'da 2 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Batman Petrolspor Kulübü güreş antrenörü İbrahim Halil Kay'ın ismi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan alt yapı tesislerine verildi.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesi alt yapı tesislerinde düzenlenen törene Bölge Müdürü Mustafa Demir, Kay'ın eşi, çocukları, babası ve sporcular katıldı.

Demir, törende yaptığı konuşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden antrenörün adının yaşatılması amacıyla alt yapı tesislerine merhum Kay'ın adını verdiklerini söyledi.

"Sayın Genel Müdürümüz Melih Han Bilgin'in de teveccühleriyle bu güzel tesise hocamızın adını verdik. Ben özellikle Türkiye Petrolleri yönetim kuruluna ve genel müdürümüze bu teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diyen Demir, ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bahar futbol turnuvasına da merhum Kay'ın ismini verdiklerini kaydetti.

Baba Arif Kay da oğlunun adının bu tesiste yaşatılmasının kendilerini onurlandırdığını ve üzüntülerini hafiflettiğini söyledi.

Bir arzularının da merhum Kay'ın isminin Batman Spor Lisesine verilmesi olduğunu ifade eden baba Kay, "Çünkü rahmetli Spor Lisesine çok öğrenci göndermişti. Bundan dolayı isminin Batman Spor Lisesine verilmesini de istiyoruz." dedi.

Törenin ardından TPAO Batman Bölge Müdürlüğü İbrahim Halil Kay Bahar Futbol Turnuvası başladı.

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