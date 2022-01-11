Trafik kazasında ölen itfaiye erinin cenazesi defnedildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyecilerden Sinan Amil, son yolculuğuna uğurlandı.

Amil'in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenin ardından Kestel ilçesindeki Hacı Seyfettin Yıldız Camisi'ne getirildi.

İtfaiye erinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kestel Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Amil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Orhaneli İtfaiye Grup Amirliğine geçici olarak görevlendirilen Amil'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı araçla yola çıkmıştı. Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrilmiş, kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit hayatını kaybetmişti.

