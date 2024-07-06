Trafik kazasında ölümden döndü! Youtuber Enes Batur'dan ilk açıklama geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ve Zelal Işıl Özdemir'in de olduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan fenomen, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"İYİYİZ, SORUN YOK"

Kazanın ardından sosyal medyanın gündemine oturan ve sağlık durumu merak edilen Enes Batur Sungurtekin'den ilk açıklama geldi. Ünlü fenomen "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.







