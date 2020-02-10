YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, taburcu edildi

Trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, taburcu edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 10.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz'ın ise yarın hastaneden ayrılacakları bildirildi

Antalya'nın Serik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, taburcu edildi.

Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, tedavi gördükleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldı. Havalimanına geçen Özhaseki çiftinin, Kayseri'ye gideceği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, Özhaseki çiftini, sağlık durumlarının uygun olması dolayısıyla taburcu ettiklerini söyledi.

Burun operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da Özhaseki'nin kontrollerini yaptığını ve hastaneden ayrılabileceği yönünde görüş bildirdiğini aktaran Aydınlı, Özhaseki'nin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Aydınlı, kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz'ın ise tedavilerinin devam ettiğini ve yarın taburcu edileceklerini bildirdi.

Serik ilçesinde, dün akşam Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Özhaseki'nin burnunda kırıklar oluştuğu belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Mehmet Özhaseki taburcu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Antalya Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:16
İkindi
16:12
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Uysal: “Muratpaşa’mız aşk ve güzellik şehri”

Başkan Uysal: “Muratpaşa’mız aşk ve güzellik şehri”

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.