Trafik kazasında yaralanan şoför tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Alparslan Taşçıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kastamonu Daday kara yolu İnceğiz köyü yakınlarında 5 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasında Alparslan Taşçıoğlu'nun kullandığı 06 CGS 940 plakalı hafif ticari araç, Ahmet D. idaresindeki 61 ACG 004 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Alparslan Taşçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Pınarbaşı Devlet Hastanesinde şoför olarak çalıştığı öğrenilen Taşçıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



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