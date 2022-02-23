Trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 16 ASE 595 plakalı otomobil, Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde uygulama yapan trafik ekiplerini görünce geri giderek yola çıktığı sırada arkasından gelen A.A'nın kullandığı 16 S 1334 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.C. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Çekirge Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde çok sayıda içki şişesi dikkati çekti.



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