YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Trafikçilerden uyuşturucu test kitli denetim

Trafikçilerden uyuşturucu test kitli denetim

19.01.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol kontrolünün yanında uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için uyuşturucu test kiti ile denetimlere başladı.

Trafikçilerden uyuşturucu test kitli denetim

Uyuşturucu-uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağına ilişkin yaptırımlar çerçevesinde trafik görevlilerince sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü uyuşturucu test kiti kullanılarak sürücüler üzerinde uyuşturucu testi yapmaya başladı.

Muğla’da Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Amirliklerinde bulunan uyuşturucu test kitleri ile sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları tespit ediliyor.
Muğla’da ilk defa gerçekleştirilen uyuşturucu test kitli denetimde sürücülerin ağız içi tükürüklerinden alınan örnek cihaza takılarak 8 dakika bekletiliyor. 8 dakika sonrasında cihazda sürücünün testinin pozitif veya negatif olduğu cihaz ekranına yansıyor.

Denetimlerde yapılan ön testlerde; sonucu pozitif olan araç sürücüleri genel kolluk ekiplerine teslim edilerek en yakın sağlık kuruluşuna gönderiliyor ve kan numunesi alınması suretiyle doğrulaması yapılarak adli süreç yürütülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler ihtiyaç sahipleri ile bir araya geldiMuğla Aile ve Sosyal Hizmetler ihtiyaç sahipleri ile bir araya geldi
Başkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladıBaşkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladı
Zeytinburnu'nda kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli yakalandıZeytinburnu'nda kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:23
Yatsı
19:42
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.