Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahil Ekrem Biçeroğlu, avukatı Merve Akardere Yılmaz ile katıldı.

Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ancak başka bir dosya kapsamında tutuklu sanık Doğukan Serdar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, diğer sanık Ufuk Akdağ'ın avukatı da hazır bulundu.

Duruşma savcısı, bir önceki celsede sunduğu her iki sanığın "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talepli esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti.

Bunun üzerine taraflar ve avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri soruldu.

Mahkemenin vereceği karara güvendiğini ifade eden müdahil Biçeroğlu, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Biçeroğlu'nun avukatı da sanıklardan şikayetçi olduklarını vurgulayarak, sanıkların kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde suç işlediklerini, bu nedenle cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanık Doğukan Serdar, mütalaanın kendisine ulaşmadığını, bu sebeple avukatıyla hazırlandıktan sonra bir sonraki celsede savunma yapacağını bildirdi.

Sanık Ufuk Akdağ'ın avukatı ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz 2021'de, sürücü Doğukan Serdar ile arkasında oturan Ufuk Akdağ'ın bulunduğu motosikletin, Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Biçeroğlu'nun aracına çarptığı ve tarafların bu kaza üzerine tartıştıkları belirtiliyor.

Tartışma sırasında sanıkların Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darbettikleri, savunmalarında da darp suçunu kabul ettikleri kaydedilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Biçeroğlu'nun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir mahiyette olmadığı, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olarak belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

