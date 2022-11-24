YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Trafo duvarına grafiti yaparak kadına yönelik şiddete dikkati çektiler

Trafo duvarına grafiti yaparak kadına yönelik şiddete dikkati çektiler

24.11.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında kentteki bir trafoda grafiti çalışması gerçekleştirildi.

UEDAŞ ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi'ndeki trafoda yapılan çalışmayla kadına yönelik şiddetin önlenmesi mesajı verildi.

"Susmak Şiddeti Gölgeler" sözünün yanı sıra KADES uygulaması ve insan yüzü figürlerinin resmedildiği trafonun önünde stant kuran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, gazetecilere, bu tür sosyal sorumluluk projelerini 2017'den beri yürüttüklerini söyledi.

Söz konusu trafoda kadına yönelik şiddeti engellemek için mesajlar içeren grafiti çalışması yapıldığını anlatan Danacı, "Ülkemizde aktif kullanılan KADES uygulaması da var. Bizler de bu konuya dikkati çekmek amaçlı bir çalışma yaptık. Katkı sağlayan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ'ın şimdiye kadar yaptığı çalışmalarla 64 trafoya kadına şiddet, trafik kuralları, madde bağımlılığı, kan bağışı gibi konularda sosyal mesajlar yazıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj kenarındaki bağ evi alev alev yandıBaraj kenarındaki bağ evi alev alev yandı
Oto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldiOto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi
Düzce’de depremin ardından bir iş yeri yıkıldıDüzce’de depremin ardından bir iş yeri yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafo kadına şiddete hayır uedaş

Bursa Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:12
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.