Traktör ihracatında artış gözlemlendi

İBRAHİM YOZOĞLU - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayında durağanlaşan traktör pazarının, mayıs-hazirandan sonra tekrar hareketlendiğini; ihracat rakamlarında da artış gözlemlediklerini belirtti.

Özüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 8 ayında 18 bin traktör ürettiklerini söyledi.

Üretim rakamlarında, geçen yıla göre yüzde 37'lik artış olduğuna dikkati çeken Özüner, "Bu artışın ana sebebi ağırlıklı olarak iç pazarda artan talepten kaynaklı. İlk 8 ayda 10 bin 800 adet iç pazarda satışımız oldu. Pazarda 22 bin 300 adet ile yüzde 47'lik bir payımız var." dedi.

Bu yılın ilk 8 ayında 7 bin 900 traktör ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Özüner, geçen yıla göre ihracatta bir miktar azalma gerçekleştiğini anlattı.

Kovid-19 döneminde yurt dışı pazarlarının daha uzun süre etkilenmesinden dolayı ihracatta bir miktar azalma olduğunu belirten Özüner, şöyle devam etti:

"Özellikle mayıs-hazirandan sonra ihracat rakamlarında da siparişlerde de tekrar artış gözlemlemeye başladık. Yılın son 4 ayına geldiğimizde ise yoğun bir şekilde ihracat pazarlarına üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ilk 8 ayda ihracatta 10 bin 4 adet sattık bu sene de yaklaşık 7 bin 950 adet sattık. Yüzde 20'lik bir daralma gerçekleşti ama bunun önemli bir nedeni özellikle şubat ile nisan döneminde yurt dışı pazarların Kovid'den daha çok etkilenmiş olması. Bu kayıp özellikle şubat-nisan döneminde gerçekleşti. Mayıstan sonraki ihraç taleplerine baktığımızda aslında aylık temposu geçen seneye paralel bir şekilde devam ediyor. Yıl sonunda da yaklaşık ihracatın 11 bin ila 12 bin 500 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 14 bin 900 adet gerçekleşmişti."