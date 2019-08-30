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Traktor, Persepolis'i 1-0 mağlup etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:39 | Son Güncelleme

İran Pers Körfez Pro Ligi'nin ilk haftasında Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, sahasında son şampiyon Persepolis'i 1-0 mağlup etti.

Traktor, Persepolis'i 1-0 mağlup etti

Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan haftanın en önemli müsabakasında Denizli yönetimindeki Traktör, geçen sezonun şampiyonu Persepolis ile karşılaştı.

Traktör, mücadeleden 1-0'lık skorla ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Tebriz'deki stadı dolduran Traktör taraftarları, maçtan önce ve galibiyetin ardından sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli lehine tezahüratlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
traktör persepolis mustafa denizli

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