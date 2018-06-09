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Traktör Sazi'de Toshack dönemi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

İran ekibi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Traktör Sazi'de Toshack dönemi

İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack'ı getirdi. İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
john benjamin toshack iran Traktör Sazi

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