Traktör Sazi'de Toshack dönemi

İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack'ı getirdi. İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.
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