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Traktörle çarpışan otomobil alev alev yandı

24.11.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesinde traktör ile çarpıştıktan sonra devrilen otomobil alev alev yandı.

Traktörle çarpışan otomobil alev alev yandı

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hotamış-İslik Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. idaresindeki 42 JL 391 plakalı traktör ile E.K. yönetimindeki 70 EH 080 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan traktör ve otomobil devrildi. Bu sırada yoldan çıkarak yan yatan otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan sürücü ile araçta bulunan kardeşi N.K. çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Z.Ç. ile otomobil sürücüsü N.K. ile kardeşi E.K., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alev alev yanan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü. Kazanın yol kenarında yakılan mısır tarlasından çıkan dumanların yolu kaplaması ve sürücülerin birbirlerini görmemesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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