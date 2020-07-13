YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Traktörün altında kalarak can veren Sarak, son yolculuğuna uğurlandı

Traktörün altında kalarak can veren Sarak, son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Sarak, son yolculuğuna uğurlandı.Önceki gün Refahiye’nin Onurlu köyü Kiliseardı mevkiinde meydana gelen kazada, Kemal Sarak idaresindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye uçtu.

Traktörün altında kalarak can veren Sarak, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Sarak, son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün Refahiye’nin Onurlu köyü Kiliseardı mevkiinde meydana gelen kazada, Kemal Sarak idaresindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye uçtu. Traktörün altında kalan Sarak, olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, AFAD ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı.
Hastane morgundan alınan Kemal Sarak’ın cenazesi Onurlu (Hamperi) köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın yanısıra akrabaları, köy halkı katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:57
Yatsı
21:39

Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

Vali Arslantaş’tan ilçelere veda ziyareti

Vali Arslantaş’tan ilçelere veda ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.