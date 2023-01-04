Trakya 2022'yi 1 milyar 856 milyon dolar ihracatla kapadı

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 2022 yılında 1 milyar 856 milyon 326 bin 58 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Avrupa'ya ve ticaretin merkezi konumundaki İstanbul'a yakınlığı ile yatırımcıların gözdesi olan Trakya, her geçen yıl ihracat kapasitesini arttırıyor.

2012 yılında söz konusu üç ilden 65 milyon 999 bin 93 dolarlık dış satım gerçekleştirilirken, bu rakam gelişen sanayi ve artan üretim kapasitesi ile son 10 yılda 2 milyar dolara yaklaştı. Trakya'dan geçen yıl yapılan ihracat 1 milyar 856 milyon 326 bin 58 dolar olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Trakya'dan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü başta olmak üzere, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim, su ürünleri, elektrik ve elektronik gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Tekirdağ, Trakya'dan yapılan ihracatta ön sırada yer aldı.

Kentten geçen yıl yapılan ihracat 1 milyar 617 milyon 249 bin 14 doları bulurken, bölgenin ihracat yükünü sırtlanan Tekirdağ, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunuyor.

Bölgede ikinci sırada yer alan Kırklareli'nden 172 milyon 2 bin 91 dolar, Edirne'den ise 67 milyon 74 bin 53 dolar dış satım gerçekleştirildi.

Tekirdağ 306 milyon 517 bin 28 dolarla en çok dış satışı Almanya'ya yaptı. Bu ilden bir yılda 145 ülkeye ürün gönderildi. Kırklareli'nden de en çok ihracat 19 milyon 20 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, ihracat listesinde 91 ülke bulunuyor. Edirne ise 13 milyon 825 bin 95 dolarla en çok ihracatı Bulgaristan'a yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatta ön plana çıktı

Tekirdağ'dan yapılan ihracatta 281 milyon 381 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri başta gelirken, 263 milyon 261 bin dolarla elektrik ve elektronik ürünleri, 218 milyon 119 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ön plana çıktı.

Kırklareli'nde de 74 milyon 257 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer alırken, bunu 34 milyon 277 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 15 milyon 586 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri takip etti.

Edirne'den yapılan ihracatta da 21 milyon 139 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri başı çekti. İhracatta ikinci sırada 13 milyon 848 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, üçüncü sırada da 4 milyon 496 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü yer aldı.

