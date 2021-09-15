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Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına Şafak Kırbiç getirildi

15.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına Şafak Kırbiç getirildi

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç oldu.

Birlikten alınan bilgiye göre, toplanan yönetim kurulu, başkanlığa Kırbiç'in getirilmesini kararlaştırdı.

Kırbiç'e görevi devreden Ahmet Akgün, yönetimde kurul üyesi olarak yer alacak. Akgün, 2019 yılındaki genel kurulda göreve gelmişti.

- Trakya Birlik hakkında

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren 48 kooperatiften oluşan, 40 bin ortağı bulunan Trakya Birlik 1966 yılında kuruldu.

Üretici ve tüketici aleyhine fiyat dalgalanmalarını önlemeyi, ürünleri mamul haline getirerek aracıları azaltmak suretiyle üreticinin kazancını artırmayı ve tüketiciye ekonomik hizmet vermeyi, piyasaya kaliteli ürün sunmayı, iştiraki olan tohum şirketi vasıtası ile verimi yüksek tohum temin edip yağ oranındaki artışın sağlanmasını, ücretsiz hizmet veren toprak tahlil laboratuvarları yardımı ile gübre kullanılmasında denge ve tasarrufun sağlanmasını amaçlayan Trakya Birlik, Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yılda ortalama yüzde 30 ile yüzde 50'sini satın alıyor.

Sigorta, tohum üretimi ve tohum ıslahı gibi iştirakleri de bulunan Trakya Birlik, aynı zamanda rafine yağ, margarin ve fenni yem de üretiyor.

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