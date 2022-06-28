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Trakya çiftçisinin hasat mesaisi gece gündüz devam ediyor

28.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından, nüfusunun büyük bir bölümünün geçimini çiftçilikle sağladığı Trakya'da hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor - Biçerdöver operatörü Hamdi Pantullu: - "Sabah başladık mı gece karanlığına kadar biçiyoruz. 20-25 gün yoğunluğumuz sürecek gibi. Zamanla yarıştığımız için gece biçimine kalıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - GÖKHAN BALCI - Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Trakya'da buğday hasadı gece gündüz devam ediyor.

Sonbaharda tarlalara atılan buğday tohumları, yıl boyu çiftçinin bakımıyla başak verdi, olgunlaştı. Yeşil başaklar güneşin altında tane doldurdu, biçilme aşamasına geldi.

Yaklaşık 10 gün önce başlayan hasat süratle devam ediyor. Kimi köylerde hasadı gündüz yetişmeyen tarlalara biçerdöverler gece giriyor.

Hasat edilen buğday, traktörlere yüklendikten sonra tercihe göre Toprak Mahsulleri Ofisi, depolar veya tüccarlara satılıyor.

- "Son yağmurlar yetişti, onların çok büyük faydası oldu"

Kırklarelili çiftçi Hasan Arif Sucuoğlu, AA muhabirine, geçen yıla göre verimin çok iyi olduğunu söyledi.

Güzel bir yıl geçirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, dekar başına 700 kilogram verim aldıkları bölgeler bulunduğunu kaydetti.​​​​​​​ Sucuoğlu, şöyle devam etti:

"Baştan kuraklık nedeniyle zorluk yaşadık ama sonradan yağan yağmurlar ekine iyi geldi. Şu anda rekolte ortalama 350 kilogram ile 700 kilogram arasında yer yer değişiyor. 350 de olan var 700 olan da var... Genelde dekar ortalaması 400-500 kilogram şeklinde biçiliyor. Geçen seneye kıyasla yüzde 20-30 artış var. Son yağmurlar yetişti, onların çok büyük faydası oldu."

Sucuoğlu, hasat mesaisinin bölgede yoğun devam ettiğini, Yetişmediği zaman hasadın geceye de sarktığını söyledi.

Biçerdöver operatörü Hamdi Pantullu ise aralıksız biçim yaptıklarını dile getirdi.

Günde 200 dönümden fazla tarlada biçim yaptıklarını anlatan Pantullu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda çok yoğun, sabah başladık mı gece karanlığına kadar biçiyoruz. 20-25 gün yoğunluğumuz sürecek gibi. Zorlukları oluyor tabii ki sıcakta. Akşam serinliğinde biçmek daha iyi. Makine için de daha rahat. Gündüz sıcağı bir de motorun sıcaklığı var, aşırı sıcaklık oluyor. Zamanla yarıştığımız için gece biçimine kalıyoruz."

Edirne'nin Avarız köyünden çiftçi Cengiz Yorulmaz da hasadın iyi geçtiğini, verimin iyi olduğunu belirtti.

Birkaç gün çiseleyen yağmurun buğday hasadını geciktirdiğini söyleyen Yorulmaz, "Çiselemeyle buğdayların sapı yumuşadığı zaman biçemiyoruz. Dün akşam üzeri hafif bir yağmur yağdı, biçimi bırakmak zorunda kaldık. Bugün geç başladık ama erken bırakıyoruz. Çünkü sap yumuşamaya başladı, biçerdöver başak kaçıracak. Verim Allah'ımıza şükürler olsun çok iyi. Tane biraz ince ama verim çok iyi." diye konuştu.

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